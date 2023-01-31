Київський клуб визначився з тим, хто замінить вакантну позицію після від'їзду Іллі Забарного в Борнмут.

Динамо вирішило відкликати з оренди захисника Максима Дячука, повідомляє Sport.ua.

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Минулого літа Олександрія орендувала оборонця на два роки (до 30 червня 2024-го), однак в угоді був прописаний пункт про можливість дострокового повернення. 19-річний футболіст має замінити Іллю Забарного, який переїждає на Туманний Альбіон.

Нагадаємо, Дячук – вихованець Динамо. Зіграв за киян у 8 матчах юнацької Ліги УЄФА, забивши 1 гол у ворота Барселони. У поточному сезоні провів за Олександрію 5 матчів, результативними діями не відзначався. Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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