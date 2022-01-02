"Ми вирішили викупити Чеберка, тому що він молодий і має великий потенціал. Він може грати як центрального захисника, так і на лівому фланзі та опорним хавбеком.

Чеберко офіційно став повноправним гравцем Осієка

Він добре розуміє гру, може прогресувати та стати кращим. Ми впевнені, що, як уже наш гравець, він може дати Осієку ще більше", – цитує Б'єліцу офіційний сайт Осієка.

Додамо, що Чеберко провів 13 матчів за Осієк у поточному сезоні в усіх змаганнях, у яких відзначився 1 забитим голом. Українець є вихованцем Дніпра, встиг ще пограти за Зорю та австрійський ЛАСК.

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