"Мы решили выкупить Чеберко, потому что он молод и имеет большой потенциал. Он может играть как центральный защитник, так и на левом фланге и опорным хавбеком.

Чеберко официально стал полноправным игроком Осиека

Он хорошо понимает игру, может прогрессировать и стать лучше. Мы уверены, что, как уже наш игрок, он может дать Осиеку еще больше", – сказал Бьелицу официальный сайт Осиека.

Добавим, что Чеберко провел 13 матчей за Осиек в текущем сезоне во всех соревнованиях, в которых отличился 1 голом. Украинец является воспитанника Днепра, успел еще поиграть за Зарю и австрийский ЛАСК.

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