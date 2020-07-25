Б'єліца міг очолити Динамо замість Луческу – перемовини зірвалися в останній момент

Київське Динамо вело перемовини з Ненадом Б'єліцою, але буквально в останній момент припинило діалог і віддало перевагу Мірчі Луческу.

Колишній наставник загребського Динамо Ненад Б'єліца вів паралельні перемовини з двома клубами – Бетісом та київським Динамо. Керівництво українського клубу пропонувало хорвату очолити команду після відставки Олексія Михайличенка.

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При цьому пропозиція "біло-синіх" була для тренера пріоритетною – кияни пропонували кращий особистий контракт, ніж іспанці. Зрештою, буквально в останній момент контакти Б'єліци з Динамо обірвалися, повідомляє Meta-ratings.

Зауважимо, що у розмові з "Футбол 24" представники Б'єліци зізналися, що хорватському тренеру було б цікаво попрацювати у Києві, адже робота в Динамо – це можливість грати у Лізі чемпіонів.

За іронією долі, не вийшло у хорвата і з Бетісом, який призначив новим тренером Мануеля Пеллегріні. Що стосується Динамо, то наставником "біло-синіх" доволі несподівано став Мірча Луческу.

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