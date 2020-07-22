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Б'єліца підтвердив свою зацікавленість у роботі в Динамо

21:26 - Читать на русском
Б'єліца підтвердив свою зацікавленість у роботі в Динамо
Ненад Б’єліца / Getty images

Відомий хорватський фахівець Ненад Б’єліца не відкидає можливість попрацювати з київським Динамо.

Персона Ненада Б’єліци фігурує серед пріоритетних кандидатів на посаду головного тренера київського Динамо. Подейкують, він саме через це навіть відмовив Фенербахче.

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Футбол 24 отримав інформацію від близького оточення Б'єліци. Там уникають конкретної відповіді на запитання про те, чи була пропозиція від Ігоря Суркіса. Але запевняють, що робота у Динамо йому була б цікавою. "Це можливість боротися за чемпіонство і грати в Лізі чемпіонів", – додало джерело.

До слова, останнім місцем роботи 48-річного фахівця було загребське Динамо, яке він покинув у квітні. У нинішньому сезоні хорватський гранд під керівництвом Б’єліци зустрічався з Шахтарем на груповому етапі Ліги чемпіонів – у двох поєдинках суперники не виявили сильнішого (3:3 та 2:2).

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Джерело: Футбол 24
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Динамо Динамо Головне Ненад Ненад Б’єліца
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