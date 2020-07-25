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Гусєв увійде до тренерського штабу Луческу, – ЗМІ

15:30 - Читать на русском
Гусєв увійде до тренерського штабу Луческу, – ЗМІ
Олег Гусєв / ФК Динамо Київ

Екс-півзахисник Динамо та збірної України Олег Гусєв, який нині працює асистентом головного тренера "біло-синіх" U-21, може стати помічником Мірчі Луческу.

Як відомо, новопризначений тренер Динамо Мірча Луческу після укладення контракту з "біло-синіми" відбув на батьківщину, аби підготуватися до переїзду в Київ.

Луческу обрав собі тренерський штаб у Динамо

На 30 липня запланована спеціальна прес-конференція, на якій Ігор Суркіс представить румунського наставника у статусі головного тренера команди. Тоді ж Мірча Луческу оголосить, хто увійде до його тренерського штабу.

За інформацією видання Meta Ratings, окрім Олександра Спірідона, з яким Луческу працював у Шахтарі та Зеніті, помічниками румуна стануть два фахівці, що працюють в динамівській структурі. Йдеться про тренера воротарів Михайла Михайлова, який був у тренерському штабі Олексія Михайличенка і Олега Гусєва, який є асистентом головного тренера у молодіжній команді Динамо.

Нагадаємо, контракт між Луческу та київським Динамо укладено на два роки з опцією пролонгації ще на рік.

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