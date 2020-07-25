Бьелица мог возглавить Динамо вместо Луческу – переговоры сорвались в последний момент

Киевское Динамо вело переговоры с Ненадом Бьелицой, но буквально в последний момент прекратило диалог и предпочло Мирчу Луческу.

Бывший наставник загребского Динамо Ненад Бьелица вел параллельные переговоры с двумя клубами – Бетисом и киевским Динамо. Руководство украинского клуба предлагало хорвату возглавить команду после отставки Алексея Михайличенко.

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При этом предложение "бело-синих" было для тренера приоритетным – киевляне предлагали лучший личный контракт, чем испанцы. В конце концов, буквально в последний момент контакты Бьелицы с Динамо оборвались, сообщает Meta-ratings.

Заметим, что в разговоре с "Футбол 24" представители Бьелицы признались, что хорватскому тренеру было бы интересно поработать в Киеве, ведь работа в Динамо – это возможность играть в Лиге чемпионов.

По иронии судьбы, не получилось у хорвата и с Бетисом, который назначил новым тренером Мануэля Пеллегрини. Что касается Динамо, то наставником "бело-синих" довольно неожиданно стал Мирча Луческу.

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