Бьелица мог возглавить Динамо вместо Луческу – переговоры сорвались в последний момент

Бывший наставник загребского Динамо Ненад Бьелица вел параллельные переговоры с двумя клубами – Бетисом и киевским Динамо. Руководство украинского клуба предлагало хорвату возглавить команду после отставки Алексея Михайличенко.
Гусев войдет в тренерский штаб Луческу, – СМИ
При этом предложение "бело-синих" было для тренера приоритетным – киевляне предлагали лучший личный контракт, чем испанцы. В конце концов, буквально в последний момент контакты Бьелицы с Динамо оборвались, сообщает Meta-ratings.
Заметим, что в разговоре с "Футбол 24" представители Бьелицы признались, что хорватскому тренеру было бы интересно поработать в Киеве, ведь работа в Динамо – это возможность играть в Лиге чемпионов.
По иронии судьбы, не получилось у хорвата и с Бетисом, который назначил новым тренером Мануэля Пеллегрини. Что касается Динамо, то наставником "бело-синих" довольно неожиданно стал Мирча Луческу.
Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо