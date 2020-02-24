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Буяльский: Я думаю, что лучше без VAR

10:16 3 Читати українською
Буяльский: Я думаю, что лучше без VAR
Виталий Буялский / ФК Динамо

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский поделился мыслями относительно внедрения системы VAR на матчах УПЛ.

"Если решение в нашу пользу, то за, если не в нашу, то против. Но если честно, то я, наверное, против VAR. Вот мы забили в конце Ворскле, и если бы показали "вне игры", то было бы такое опустошение... Думаю, что лучше без VAR", – сказал Буяльский в программе Профутбол.

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Напомним, VAR будет работать на двух матчах УПЛ в каждом туре. Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что организация планирует увеличивать количество матчей с VAR, но для этого клубы должны участвовать в финансировании работы системы.

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Теги
Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Киев Динамо Киев Видеоассистент арбитра (VAR)
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