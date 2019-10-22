Буяльський: Вербіч поки що не розповів нам усіх секретів Копенгагена

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський розповів про підготовку до матчу Ліги Європи проти Копенгагена, а також розкрив роль у ній Беньяміна Вербіча, який свого часу виступав у складі майбутнього суперника киян.

"Підготовка звичайна, як завжди на подібні матчі, без кардинальних змін. Налаштовувалися, розбирали гру суперника. Тренер підказав нам, які сильні і слабкі сторони є у нашого суперника. На тренуваннях награвали різні комбінації.

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Знаю, що Копенгаген – сильний опонент. Вони добре готові фізично, вдало змагаються за верхові мячі. Тому, думаю, нам варто опустити м’яч униз та грати саме через низові передачі.

Вербіч поки що розповів нам ще не усі секрети Копенгагена, але, впевнений, ближче до початку гри, коли буде відомий склад суперника, він це зробить, поділиться своїми знаннями та підкаже нашим хлопцям якісь моменти. Власне, ще краще це знає тренерський штаб.

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Ми можемо обіграти Копенгаген завдяки командній грі. Ми граємо вдома, тому з перших хвилин маємо показати, що є господарями поля. Сподіваюся, підтримка трибун буде хорошою, і при своїх уболівальниках ми покажемо гідну гру. Потрібно усією командою атакувати, а також усім разом злагоджено діяти в обороні. Буде чудово, якщо вдасться забити швидкий м'яч – це завжди допомагає команді та дає додаткову впевненість. Тож, будемо старатися забити якомога швидше та зіграти "на нуль" в обороні", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матч 3 туру Ліги Європи Копенгаген – Динамо відбудеться у четвер, 24 жовтня. Початок – о 22:00.

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