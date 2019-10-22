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Динамо та Шахтар увійшли в топ-10 найпродуктивніших футбольних шкіл Європи

14:31 707 Читать на русском
Динамо та Шахтар увійшли в топ-10 найпродуктивніших футбольних шкіл Європи
Віктор Циганков – один з вихованців школи Динамо / ФК Динамо

У щорічному рейтингу найбільш продуктивних футбольних шкіл Європи, складеному обсерваторією CIES, опинилися відразу два українські клуби.

Київське Динамо посіло 4 місце – 62 вихованці "біло-синіх" виступають в елітних дивізіонах європейських чемпіонатів. В минулому році кияни були на 2-му місці в цьому рейтингу.

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У топ-10 також увійшов донецький Шахтар. Чинні чемпіони України посіли 9 місце, випередивши іспанську Барселону. 54 вихованці академії "гірників" задіяні у вищих дивізіонах чемпіонатів європейських держав.

Зазначимо, що очолив цьогорічний рейтинг сербський Паризан, 75 вихованців якого виступають по всій Європі.

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