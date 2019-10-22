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Буяльский: Вербич пока не рассказал нам всех секретов Копенгагена

16:14 30 Читати українською
Буяльский: Вербич пока не рассказал нам всех секретов Копенгагена
Виталий Буяльский / ФК Динамо

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский рассказал о подготовке к матчу Лиги Европы против Копенгагена, а также раскрыл роль в ней Беньямина Вербича, в свое время выступавшего в составе будущего соперника киевлян.

 

"Подготовка обычная, как всегда на подобные матчи, без кардинальных изменений. Настраивались, разбирали игру соперника. Тренер подсказал нам, какие сильные и слабые стороны у нашего соперника. На тренировках наигрывали различные комбинации.

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Знаю, что Копенгаген – сильный оппонент. Они хорошо готовы физически, удачно борются за верховые мячи. Поэтому, думаю, нам стоит опустить мяч вниз и играть именно через низовые передачи.

Вербич пока рассказал нам еще не все секреты Копенгагена, но, уверен, ближе к началу игры, когда будет известен состав соперника, он это сделает, поделится своими знаниями и подскажет нашим ребятам какие-то моменты. Собственно, еще лучше это знает тренерский штаб.

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Мы можем обыграть Копенгаген за счет командной игры. Мы играем дома, поэтому с первых минут должны показать, что являемся хозяевами поля. Надеюсь, поддержка трибун будет хорошей, и при своих болельщиках мы покажем достойную игру. Нужно всей командой атаковать, а также всем вместе слаженно действовать в обороне. Будет замечательно, если удастся забить быстрый мяч – это всегда помогает команде и дает дополнительную уверенность. Поэтому, будем стараться забить как можно быстрее и сыграть "на ноль" в обороне", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, матч 3 тура Лиги Европы Копенгаген – Динамо состоится в четверг, 24 октября. Начало – в 22:00.

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