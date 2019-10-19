Вербіч – про матч з Копенгагеном: Це особлива для мене гра

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербіч зізнався, що з нетерпінням чекає на матч Ліги Європи проти своєї колишньої команди.

"Настрій після збірної не дуже, але потрібно забути ці ігри. Нам належить зіграти п'ять матчів у Києві. Ми знаємо, що сильніші за своїх суперників. Потрібно виграти кожну гру. Налаштовуємося тільки на позитивні результати.

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З нетерпінням чекаю на матч проти Копенгагена. Це особлива гра для мене, тому що це моя колишня команда.

Чи спілкувався я з екс-партнерами по Копенгагену про майбутній поєдинок? Звичайно. Розмовляв з капітаном Копенгагена. Він теж сказав, що чекає цю гру. У цій команді ще є 5–6 моїх друзів, тож поєдинок буде цікавим", – сказав Вербіч офіційному сайту ФК Динамо.

Нагадаємо, вже 24 жовтня Динамо у Лізі Європи буде приймати данський Копенгаген. Початок зустрічі о 22:00.

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