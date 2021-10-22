Півзахисник Динамо Денис Гармаш повинен потрапити у список на листопадовий збір, інформує Meta-ratings.

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Петраков вже особисто спілкувався з 31-річним гравцем, і той погодився допомогти збірній. В активі Гармаша 30 матчів і 2 голи за "синьо-жовтих", проте востаннє він одягав футболку національної команди ще 17 жовтня 2017 року – поєдинок відбору на ЧС-2018 проти хорватів (0:2). У поточному сезоні Мірча Луческу використовував Дениса на незвичній позиції форварда – 14 матчів, 5 голів та 2 асисти.

Нагадаємо, українцям залишилось провести лише одну гру в рамках кваліфікації до ЧС-2022. У виїзному матчі проти Боснії та Герцеговини (16 листопада) команді Петракова потрібно перемагати, щоб гарантувати собі другу сходинку у групі D. Перед цим "синьо-жовті" проведуть спаринг проти Болгарії (11 листопада).

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