"Два голи? Це просто відчуття. Побіг у правильне місце у потрібний час. Ми у першому таймі непогано атакували, були моменти, коли потрібно було завдавати удару, а ми хотіли завести м’яч у ворота. Трохи не пощастило.

Динамо – Рух – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Під час повітряної тривоги сиділи у приміщені, а після того, як минуло півгодини, почали розтиратися та готуватися до продовження матчу, адже надворі стало прохолодніше, тож потрібно було професійно поставитися до свого тіла.

Ні, Луческу не вносив корективи у гру на останні 10 хвилин, лише запитав, хто як почувається і попросив, щоб з перших хвилин грали сконцентровано та довели матч до перемоги", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

Динамо здолало Рух і продовжило переможну серію в УПЛ – Буяльський і Циганков вдвох тягнуть киян