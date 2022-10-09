Динамо обіграло Рух у 6 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Рух на "Футбол 24".

Кияни поступово оговтуються після провального старту чемпіонату. Перемога над Рухом стала для підопічних Мірчі Луческу третьою поспіль, з урахуванням матчу в запасі Динамо цілком може опинитися навіть в топ-3.

Динамо здолало Рух і продовжило переможну серію в УПЛ – Буяльський і Циганков вдвох тягнуть киян

Сьогоднішню гру зробив Віталій Буяльський, який забив по голу в кожному з таймів. Кінцівку зустрічі довелося дограватися після повітряної тривоги, яка тривала понад годину. Відразу після відновлення гри Олександр Тимчик довів справу до розгрому, встановивши остаточний рахунок.