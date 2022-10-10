"Два гола? Это просто чуйка. Побежал в правильное место в нужное время. Мы в первом тайме неплохо атаковали, были моменты, когда нужно было наносить удар, а мы хотели завести мяч в ворота. Немного не повезло.

Динамо – Рух – 3:0 – видео голов и обзор матча

Во время воздушной тревоги сидели в помещении, а после того, как прошло полчаса, начали растираться и готовиться к продолжению матча, ведь на улице стало прохладнее, поэтому нужно было профессионально отнестись к своему телу.

Нет, Луческу не вносил коррективы в игру на последние 10 минут, только спросил, кто как чувствует себя и попросил, чтобы с первых минут играли сконцентрировано и довели матч до победы", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

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