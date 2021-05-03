Півзахисник Динамо Віталій Буяльський не залишив шансів своїм конкурентам у боротьбі за цю нагороду.

УПЛ, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 24-го туру. Перемогу здобув Віталій Буяльський, якому віддали голоси всі респонденти, повідомляє офіційний сайт організації.

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Додамо, що Буяльський уже на 31-й хвилині матчу зумів тричі забити у ворота Ворскли, оформивши свій перший хет-трик в УПЛ (в 165-й грі). Це рекорд Динамо у матчах чемпіонату України. Раніше жоден гравець киян не оформлював хет-трик настільки швидко. Буяльський на дві хвилини випередив Клебера.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні 28-річний футболіст став справжнім лідером киян. У 19-ти матчах УПЛ Буяльський забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі. Окрім того, Віталій потрапив до розширеної заявки збірної України на матчі перед Євро-2020.

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