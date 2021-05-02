"Более доволен нашим футболом. Я не переживаю относительно голов. Мне не важно, кто забивает. Главное, чтобы команда выигрывала, поэтому больше рад за команду. Но мне приятно. Первый хет-трик в карьере. Надеюсь, не последний.

Первый хет-трик Буяльского и ассистентский вечер Караваева в видеообзоре матча Ворскла – Динамо – 1:5

Настроение команды? Все идет от тренера и президента клуба. Когда мы стали чемпионами, главный тренер в раздевалке сказал хорошую речь. Но еще больше нас мотивировало то, чтобы не пришлось ехать обратно в автобусе и портить настроение, глядя друг на друга с расстроенными лицами в течение 4-х часов. Сработало все вместе.

Хет-трик? Готов отдать эти три гола Цыганкову. Главное, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Для меня это важнее, чем то, что я забил три мяча. Считаю, что для Динамо важно, чтобы его игрок стал лучшим бомбардиром. Но по состоянию здоровья Виктор сегодня не смог сыграть. Если бы он был, мы бы делали все, чтобы он забил.

Продолжатся ли в последних турах бомбардирские гонки? Мы надеемся. Все зависит от здоровья Цыганкова", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо со ссылкой на Футбол 1.

К слову, сейчас Владислав Кулач является лучшим бомбардиром УПЛ, он имеет в своем активе 14 забитых мячей. Форвард Ворсклы опережает Цыганкова на 2 гола.

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