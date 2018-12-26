Буяльський: Бажаю вболівальникам Динамо терпіння

Хавбек Динамо Віталій Буяльський привітав вболівальників з новорічними святами.

"Уболівальникам київського Динамо хочу побажати в новому році, перш за все, здоров'я і сімейного благополуччя. А також хочу побажати їм терпіння.

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Нам потрібна ваша підтримка, ми завжди хочемо, щоб ви за нас вболівали. А ми зі свого боку будемо намагатися радувати вас і грою, і результатами. Будемо прагнути на кожному тренуванні викладатися по максимуму, щоб в матчах показувати якомога кращий результат.

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Ну а всім нам в новому році хочу побажати здоров'я, мирного неба над головою і всього найкращого", – цитує Буяльського Dynamo.kiev.ua.