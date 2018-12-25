toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Santa stop here", – Мессі та Роналду привітали всіх з Різдвом, одягнувши кумедні костюми

12:28 474 Читать на русском
"Santa stop here", – Мессі та Роналду привітали всіх з Різдвом, одягнувши кумедні костюми
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду / соцмережі

Зірки світового футболу Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду разом зі своїми сім'ями привітали усіх з Різдвом.

Фото з нагоди свята з'явилися на сторінках дружини Мессі Антонелли Рокуццо і Кріштіану Роналду в соцмережі Instagram.

Сім'я нападника Барселони одягнула спеціальну різдвяну піжаму та сфотографувалася на фоні ялинки, біля якої стоїть знак із написом "Santa stop here" ("Тут зупиняється Санта". – прим).

Роналду з Джорджиною відвідали лікарню для онкохворих дітей в Турині

Роналду разом зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес одягнув спеціальні різдвяні шапки, а його малюки приміряли костюми Санта Клаусів.

Теги
Світ Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Ліонель Мессі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
53
хв
Фрозіноне
13:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук