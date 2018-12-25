"Santa stop here", – Мессі та Роналду привітали всіх з Різдвом, одягнувши кумедні костюми

Зірки світового футболу Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду разом зі своїми сім'ями привітали усіх з Різдвом.

Фото з нагоди свята з'явилися на сторінках дружини Мессі Антонелли Рокуццо і Кріштіану Роналду в соцмережі Instagram.

Сім'я нападника Барселони одягнула спеціальну різдвяну піжаму та сфотографувалася на фоні ялинки, біля якої стоїть знак із написом "Santa stop here" ("Тут зупиняється Санта". – прим).

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Роналду разом зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес одягнув спеціальні різдвяні шапки, а його малюки приміряли костюми Санта Клаусів.