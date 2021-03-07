Лидер Динамо не делает проблемы из своего отсутствия в расширенном списке Андрея Шевченко на стартовые матчи отбора к ЧМ-2022.

"Я уже там был (в сборной – прим. "Футбол 24"). Меня вызвали три или четыре года. Особой пользы команде не приношу. Выходил в матче с Люксембургом на 5 минут на позицию правого защитника. Затем с Косово минут на 5-7. Это я об официальных матчах говорю.

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Если не вызвали – ничего страшного. Буду концентрироваться на клубе. Здесь я приношу больше пользы. Ни на кого не обижаюсь, это футбольные моменты. Уважаю главного тренера сборной и буду только болеть за команду. Никакого конфликта нет. Всегда здороваемся с Шевченко, когда он приезжает. У нас нормальные отношения", – рассказал Буяльский в эфире Профутбол Digital.

Напомним, Андрей Шевченко не включил Буяльского в расширенный список футболистов сборной Украины на матчи против Франции, Финляндии и Казахстана. Это решение тренера вызвало удивление, ведь Буяльский в последнее время является лидером Динамо и забивает важные мячи.

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