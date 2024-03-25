"Скажу чесно, у мене ситуація була нелегка. У мене була дуже складна травма і там не те, що команда, а й футбол був під загрозою. Я розірвав зв’язки усі на нозі і зробили операцію, вона трошки там не вийшла, як потрібно, потім друга – теж трішки неуспішно.

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Потім потрібно було робити третю. Слава Богу, скажемо так – винуватих я не шукаю, люди знають, як я до них ставлюсь і ну так склалось. Там операція була легка і її можна було зробити в будь-якому підвалі реально, а от там так склалося і оцей рік випав. Майже рік випав, так.

Було неймовірно важко? Морально. Кукуха їхала, тяжко, в будь-якому випадку тяжко. Дома сидиш, дивишся це все – тренуватися не можеш. З милиць переходиш на нові милиці – потім знову операція. Потім трошки знову походив – знову милиці. Нормально, абонемент у мене був там уже хороший в операційній, тому… Сподіваюсь, що це все закінчилося.

Я стараюсь трішки десь може посміхатись над цим. Я така людина, я ніколи не буду показувати, що там у мене всередині твориться. Це, можливо, десь і погано, але я сподіваюсь, що я вискочив з цієї ями і зараз все залежить тільки від мене і знову ж таки хочу сказати слова вдячності керівництву клубу, що в мене повірили і запросили.

Були думки про завершення кар'єри? Думок не було, були обставини, які могли завершити. Ну, був дуже близенько, близенько", – поділився Петряк у коментарі прес-службі Полісся.

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