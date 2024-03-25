"Був близький до завершення кар'єри": гравець Шахтаря зізнався, як міг повісити бутси на цвях через важку травму
Півзахисник Полісся Іван Петряк, права на якого належать Шахтарю, розповів, як проходила його реабілітація від чергової важкої травми.
"Скажу чесно, у мене ситуація була нелегка. У мене була дуже складна травма і там не те, що команда, а й футбол був під загрозою. Я розірвав зв’язки усі на нозі і зробили операцію, вона трошки там не вийшла, як потрібно, потім друга – теж трішки неуспішно.
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Потім потрібно було робити третю. Слава Богу, скажемо так – винуватих я не шукаю, люди знають, як я до них ставлюсь і ну так склалось. Там операція була легка і її можна було зробити в будь-якому підвалі реально, а от там так склалося і оцей рік випав. Майже рік випав, так.
Було неймовірно важко? Морально. Кукуха їхала, тяжко, в будь-якому випадку тяжко. Дома сидиш, дивишся це все – тренуватися не можеш. З милиць переходиш на нові милиці – потім знову операція. Потім трошки знову походив – знову милиці. Нормально, абонемент у мене був там уже хороший в операційній, тому… Сподіваюсь, що це все закінчилося.
Я стараюсь трішки десь може посміхатись над цим. Я така людина, я ніколи не буду показувати, що там у мене всередині твориться. Це, можливо, десь і погано, але я сподіваюсь, що я вискочив з цієї ями і зараз все залежить тільки від мене і знову ж таки хочу сказати слова вдячності керівництву клубу, що в мене повірили і запросили.
Були думки про завершення кар'єри? Думок не було, були обставини, які могли завершити. Ну, був дуже близенько, близенько", – поділився Петряк у коментарі прес-службі Полісся.
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