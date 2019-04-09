"Був би він наш, дали б йому", – Блохін і Бєланов розкритикували Луческу за слова про Лобановського

Володарі "Золотого м'яча" Ігор Бєланов та Олег Блохін розкритикували Мірчу Луческу за слова про Валерія Лобановського та закликали його з більшою повагою говорити про українського фахівця.

"Хотів би попросити Мірчу Луческу, щоб він не висловлювався про Валерія Лобановського. При всій повазі до Луческу, це абсолютно неправильно, не робить йому честі.

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Говорити про людину, якої немає, яка творила історію, як і Олег Блохін. Кожен з нас, який свій вклад вніс, говорити, хто кращий, а хто гірший – не робить йому честі. Попросив би його, щоб він утримався в майбутньому, такі речі більше не говорив. Це неправильно, неповага до нашого тренера. Можна зробити все, що хочеш, виграти все, що завгодно, але коли людину пам'ятають, поважають і цінують у нас, то хотів би попросити його поводити себе більш гідно", – сказав Бєланов.

"Так він же не наш", – додав Блохін про Луческу. "Був би наш, ми б йому, можливо, дали десь", – цитує Бєланова та Блохіна Segodnya.

Зазначимо, раніше Луческу сказав, що його здивувало високе місце Лобановського у рейтингу тренерів за версією France Football. Румун наголосив, що у Метра не було серйозних досягнень за кордоном. До слова, Лобановський посів 6 місце у звітному рейтингу, а Луческу опинився на 41-й позиції.

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