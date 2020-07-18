Бутко зізнався, що перехворів на коронавірус

Захисник Леха Богдан Бутко, права на якого належать Шахтарю, пригадав, як опинився на самоізоляції через коронавірус.

"Я два рази потрапляв на 14-денний карантин. Я нікому не розповідав, що захворів, швидше за все, на коронавірус. Я потрапив на самоізоляцію на два тижні.

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Я став потихеньку рухатися, коли почалися тренування. Коли прийняли рішення, що не будуть догравати чемпіонат, я поїхав додому. Тут також просидів 14 днів на карантині. Пробув місяць в Україні, потім повернувся в Польщі, де ще відбув 14-денну самоізоляцію. У чотирьох стінах я перебував пристойно.

До речі, зараз ми здаємо тест в команді. Показує, що у мене є схильність до коронавірусу. Доводиться по 2-3 рази здавати кров. Швидше за все, в крові є антитіла", – наводить слова Бутка телеканал Футбол.

До слова, Бутко проводить другу частину сезону 2019/20 у складі Леха, відігравши 12 поєдинків та відзначившись асистом.

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