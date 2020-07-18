Бутко признался, что переболел коронавирусом

Защитник Леха Богдан Бутко, права на которого принадлежат Шахтеру, вспомнил, как оказался на самоизоляции из-за коронавируса.

"Я два раза попадал на 14-дневный карантин. Я никому не рассказывал, что заболел, скорее всего, коронавирусом. Я попал на самоизоляцию на две недели.

Бутко может окончательно покинуть Шахтер – у защитника есть предложения из европейских чемпионатов

Я стал потихоньку двигаться, когда начались тренировки. Когда приняли решение, не будут доигрывать чемпионат, я поехал домой. Здесь также просидел 14 дней на карантине. Пробыл месяц в Украине, затем вернулся в Польшу, где еще отбыл 14-дневную самоизоляцию. В четырех стенах я находился прилично.

Кстати, сейчас мы сдаем тест в команде. Показывает, что у меня есть склонность к коронавирусу. Приходится по 2-3 раза сдавать кровь. Скорее всего, в крови есть антитела", – приводит слова Бутко телеканал Футбол.

К слову, Бутко проводит вторую часть сезона 2019/20 в составе Леха, отыграв 12 матчей и отметившись ассистом.

Середняк остановил Аталанту: Малиновский подвел, а экс-динамовец стал лучшим в своей команде