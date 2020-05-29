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Костевич не впевнений, що залишиться в Леху після завершення сезону

15:41 693 Читать на русском
Костевич не впевнений, що залишиться в Леху після завершення сезону
Володимир Костевич / Сайт Леха

Майбутнє Володимира Костевича у польському Леху залишається невизначеним.

"У мене контракт до кінця року. Минулого року в мене була пропозиція від іншої команди. Тоді ми поговорили з Лехом про те, що відкладаємо будь-які переговори з приводу контракту до цього літа.

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Зараз така ситуація з коронавірусом, що у клубу є інші проблеми, і на трансферному ринку, і загалом. Тому я дограю цей сезон до кінця, а потім будемо розмовляти про моє майбутнє", – розповів Костевич у коментарі програмі Залишайся з Футболом.

Нагадаємо, вихованець Карпат перейшов у Лех в січні 2017-го. У поточному сезоні 27-річний Костевич зіграв 27 матчів, забив 1 гол та 5 разів асистував партнерам. Наприкінці 2020 року в нього завершується контракт з клубом.

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Світ Володимир Костевич Володимир Костевич Лех Лех Польща Українці за кордоном
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