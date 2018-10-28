Бутко: Добре, що перед Лігою чемпіонів змогли покращити собі настрій

Захисник Шахтаря Богдан Бутко прокоментував перемогу над Десною у 12 турі УПЛ.

"Емоції позитивні – добре, що цей гол стався і ми перед Лігою чемпіонів змогли перемогти й покращити настрій. Аби зламувати такі оборонні команди, як Десна, необхідно частіше контролювати м’яч у передній лінії, робити більше стінок та вривань до штрафного із завершенням.

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Можна відзначити, що ми вдесятьох заграли ще швидше і гостріше в атаці. Проте всі чудово розуміють, що чемпіонат у самому розпалі й не можна втрачати очки. Напружений графік? Звісно, і втома є, і десь збої відбуваються, однак це нормальний процес, адже людина – не робот.

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От і зараз половині футболістів дали перепочити. Але ми мусимо звикати. У європейських чемпіонатах теж що два дні поєдинки, і нічого. Вважаю, що чим більше матчів, тим краще", – цитує Бутка офіційний сайт Шахтаря.