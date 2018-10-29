Бутко: Хорошо, что перед Лигой чемпионов смогли улучшить себе настроение

Защитник Шахтера Богдан Бутко прокомментировал победу над Десной в 12 туре УПЛ.

"Эмоции положительные – хорошо, что этот гол произошел, и мы перед Лигой чемпионов смогли победить и улучшить настроение. Чтобы взламывать такие оборонительные команды, как Десна, необходимо чаще контролировать мяч в передней линии, делать больше стенок и врываний в штрафную с завершением.

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Можно отметить, что мы вдесятером заиграли еще быстрее и острее в атаке. Однако все прекрасно понимают, что чемпионат в самом разгаре и нельзя терять очки. Напряженный график? Конечно, и усталость есть, и где-то сбои происходят, однако это нормальный процесс, ведь человек – не робот.

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Вот и сейчас половине футболистов дали отдохнуть. Но мы должны привыкать. В европейских чемпионатах тоже каждые два дня поединки, и ничего. Считаю, что чем больше матчей, тем лучше", – цитирует Бутко официальный сайт Шахтера.