Влітку капітан "блаугранас" може стати вільним агентом, адже його угода з клубом добігає кінця. Основним варіантом для Бускетса вважали Інтер Маямі, проте кар'єра досвідченого півзахисника може піти й іншим шляхом.

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Зокрема, Аль-Наср, у якому виступає Кріштіану Роналду, вже запропонував Бускетсу дворічний контракт із зарплатою 18 мільйонів євро за сезон (майже вдвічі більше, ніж футболіст отримує зараз). На думку саудитів, прихід у місцевий чемпіонат зірок такого рівня підвищить привабливість країни, яка претендує на проведення ЧС-2030.

Крім того, не виключений і доволі сенсаційний варіант. Якщо раніше Бускетс чітко дав зрозуміти, що покине Барселону, то зараз не все так однозначно. Наполегливість Хаві, який неодноразово заявляв про бажання зберегти капітана, змусила Серхіо засумніватися. Агент футболіста вже чекає пропозиції Барси, щоб оцінити її. Ймовірність, що ветеран таки залишиться в рідній команді, існує, повідомляє Mundo Deportivo.

Нагадаємо, 34-річний Бускетс є вихованцем "синьо-гранатових". У складі Барселони іспанець зіграв 707 матчів, виграв 8 титулів чемпіона Іспанії та тричі – ЛЧ.

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