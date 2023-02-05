Барселона через свої фінансові труднощі влітку може звернути свою увагу на тих гравців, яких можна підписати безкоштовно. Протягом тривалого часу каталонці шукають альтернативу Серхіо Бускетсу, який може не підписати новий контракт з клубом.

Челсі може безкоштовно відпустити чемпіонів світу та Європи – 65 млн євро на вітер

Іспанський гранд стежить за півзахисником Челсі Н'голо Канте. Про це повідомляє Goal.com з посиланням на Sport.

Лондонці влітку можуть провести чистку складу після інтенсивного зимового трансферного вікна. Канте вже не має того впливу на команду, як раніше. Барселона готова запропонувати французу контракт, але все буде залежати від його фізичної форми.



Нагадаємо, що Канте пропустив чемпіонат світу-2022 через травму. В цьому сезоні півзахисник виходив на поле лише у двох матчах АПЛ.

Лихоманка для Мудрика, Забарний має пригадати 2020-й, топ-3 Циганкова, поки Іспанія спить – АПЛ порвала зимовий ринок