Капітан "блаугранас" Серхіо Бускетс більше не виступатиме на Камп Ноу. Про своє рішення іспанець вже оголосив публічно.

Контракт 34-річного опорного хавбека завершується влітку. Він вирішив угоду не продовжувати, тож покине Барсу наприкінці сезону. Про це Бускетс заявив у відеозверненні, що опублікувала прес-служба клубу.

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Хаві Ернандес хотів, щоб капітан залишився у "блаугранас", проте сторони не змогли домовитись. За інформацією преси, Серхіо пропонували контракт з трикратним урізанням зарплаті. Футболіст уже нібито знає, у якому клубі продовжить кар'єру.

Нагадаємо, Бускетс перебрався до каталонців у 2005-му, а за першу команду дебютував трьома роками пізніше й відтоді награв 719 поєдинків. Також за цей час іспанець виграв аж 31 трофей, зокрема три Ліги чемпіонів.

Барселона лідирує у Ла Лізі з серйозним відривом і вже 14 травня може гарантувати собі чемпіонство. Для Серхіо Бускетса це буде 9 трофей Прімери.

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