Бущан: Зробимо все, щоб на обличчях мільйонів українців побачити посмішку
Голкіпер Динамо Георгій Бущан обіцяє покласти всі сили, аби збірна України вийшла на чемпіонат світу у Катарі.
"Зараз дуже важко посміхатися. Але ми з хлопцями зробимо все, щоб на обличчях мільйонів українців побачити посмішку.
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P.S. Окрема подяка керівництву Динамо. Завдяки умовам, які створює клуб, у мене є можливість допомагати збірній на полі та ЗСУ на передовій", – написав Бущан на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, Георгій провів за збірну України 13 матчів, у тому числі був основним воротарем "синьо-жовтих" на Євро-2020.
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