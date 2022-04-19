Голкипер Динамо Георгий Бущан обещает положить все силы, чтобы сборная Украины вышла на чемпионат мира в Катаре.

"Сейчас очень тяжело улыбаться. Но мы с ребятами сделаем все, чтобы на лицах миллионов украинцев увидеть улыбку.

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Уже 3 мая приступаем к подготовке национальной сборной. Слава Украине!

P.S. Отдельное спасибо руководству Динамо. Благодаря условиям, создаваемым клубом, у меня есть возможность помогать сборной на поле и ВСУ на передовой", – написал Бущан на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Георгий провел за сборную Украины 13 матчей, в том числе был основным вратарем "сине-желтых" на Евро-2020.

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