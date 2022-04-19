"Щодо чергового визнання найкращим тренером місяця... Звісно, коли твою роботу відзначають фахівці, це має значення. Востаннє це, правда, відбулося в тій ситуації, коли за місяць був зіграний лише один матч.

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Я навіть поцікавився в експертів, як вони визначали свого лауреата. Отримав відповідь, що віддають перевагу не лише перемогам, а динаміці самої гри команди, тактичним ідеям, якості футболу. Що казати, мені дуже приємно, адже в чемпіонаті ОАЕ працює багато кваліфікованих тренерів. Причому майже всі вони – іноземці, багато фахівців з провідних європейських країн. Тож я пишаюся, що таким чином відзначають роботу нашого тренерського штабу, наших гравців, усієї команди.

Проте всі наші успіхи, перемоги, відзнаки не можуть дати тих емоцій, які зазвичай відчуваються у схожих ситуаціях. Моя головна мрія не змінюється вже більше 50-ти днів", – сказав Ребров у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, український фахівець всьоме поспіль був визнаний найкращим тренером місяця в ОАЕ. Його Аль-Айн за шість турів до завершення чемпіонату йде у турнірній таблиці першими, випереджаючи найближчого переслідувача на сім очок. Окрім того, команда українця продовжує боротьбу за Кубок Арабської затоки – у фіналі, який відбудеться 4 травня, на неї чекає Аль-Ахлі з Дубая.

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