Доволі велика кількість вболівальників і журналістів переконана, що збірна України два роки тому була яскравішою й сильнішою за нинішню версію, однак навіть тоді ніхто не очікував від "синьо-жовтих" виходу в чвертьфінал Євро-2020 – більшість говорила про виліт в 1/8 фіналу. Про 1/4 писали лишень, як про потенційну межу, але реально в це майже ніхто не вірив. Уже на чемпіонаті, а особливо після поразки від Австрії, навіть найбільш нейтральні експерти говорили про вихід в плей-офф як про диво, на яке українці не заслуговували. Однак наша команда переграла Швецію й продовжила турнір. І зробила це абсолютно заслужено.

Україна – Англія: прогноз на матч 1/4 фіналу Євро-2020

Українські футбольні клуби (та й іноземні теж) вийшли з відпустки й почали готуватись до нового сезону, а Україна досі гуляє на Євро у компанії восьми найсильніших збірних континенту. Уже відвалилася і вся "група смерті", і наші кривдники з групи С, а Україна продовжує боротьбу. Австрійська та шведська преса скиглить про несправедливість, однак чвертьфіналіста чемпіонату Європи сльози лузерів не цікавлять.

"Синьо-жовті" вже реалізували свій потенціал наповну, тож у матчі проти Англії нервувати немає сенсу. Втім, апетит приходить під час їжі, а феєричні апсети у виконанні збірних Чехії та Швейцарії довели, що фаворитів на Євро-2020 не існує. Зрештою, якщо Шотландія відібрала очки на Вемблі, а Чехія дала там рівний бій, то чому б Україні в Римі не зачепитись за позитивний результат? Наші футболісти нічим не гірші.

Статистика тривожить обидві збірні

Проблем, однак, у цьому чвертьфіналі вистачає. По-перше, ми історично слабко граємо проти Англії: за сім матчів "синьо-жовті" зазнали чотирьох поразок і перемогли всього раз (у Дніпрі в 2009 році) – щоправда, останні дві зустрічі українцям вдалося звести до нічиєї.

По-друге, українці мають доволі сумну історію виступів на Стадіо Олімпіко – тут наша національна команда програла у відборі до Євро-2008, Дніпро зазнав поразки в рамках ЛЄ 2015/16, і Динамо перемог на цій арені не знало (окрім технічної в 2004 році). Лишень Шахтар бив тут Рому в 2011-му, поступившись в інших трьох поєдинках.

Така статистика неабияк тривожить перед матчем з Англією, однак і "трьом левам" не варто розслаблятись. У чотирьох матчах у Римі острів'яни зуміли перемогти лишень раз – це сталося аж 50 років тому. Крім того, після домашнього Євро-96 родоначальники футболу жодного разу не проходили стадію чвертьфіналу чемпіонатів Європи. Сьогодні потрібно продовжити сумну традицію англійців. Вони ж люблять наспівувати на трибунах It's coming home – от нехай і повертаються додому.

Англія – один із фаворитів Євро-2020

Втім, то все лірика. Історія може бути всякою, але прямо зараз варто відзначити очевидний факт – Англія зі своїм футболом явно цілиться у фінал Євро-2020. Так, від їхнього ігрового стилю плюється вся Європа (команда забила аж 2 голи за 3 матчі в групі). Так, тактичні експерти називають Гарета Саутгейта фізруком за обережність, явну заборону пасувати в зону перед штрафним і бан на імпровізацію (при надзвичайно сильному складі). Так, ця збірна – безмежно нудна, стерильна й ненависна для нейтральних фанатів, однак футбол "трьох левів", при всій критиці, є надзвичайно ефективним.

Гарет Саутгейт вибудовує максимально спрощену структуру позиційних атак: команда стерильно катає м'яч, обороняючись через володіння та очікуючи висмикування суперника із задньої лінії – як тільки така нагода виникає, одразу йде передача за спину. Як показали матчі в групі, більше 2-3 подібних помилок за матч не допускають навіть посередні колективи. Щонайгірше, Англія вмикала режим активності не більше, ніж на 30-40 хвилин сумарно. Все це виглядає сумно, але ось вам факт: в кожному поєдинку "три леви" створили значно більше моментів, ніж суперники, майже нічого не дозволивши біля власних воріт – причому кожен удар британців по воротах важив приблизно 0,2 xG (це дуже багато). Англія довго готує моменти, зробивши ставку на якість, а не на кількість.

При цьому Гарет Саутгейт демонструє і грамотні тактичні плани. Зокрема, Німеччину в 1/8 фіналу накрили "дзеркальною" схемою з трійкою захисників у позиційній обороні та персональною опікою Госенса (її виконував Тріпп'єр) – острів'яни пропустили два виходи віч-на-віч, але не дали "Бундестім" розігрувати звичну структуру атак із перевантаженням останньої третини п'ятіркою футболістів з подальшою діагоналлю на Робіна.

У матчі з Хорватією британці перекрили кисень зірковому півзахисту "картатих", змусивши нападників повертатись для пресингу в центрі поля. У поєдинку з Чехією круто виглядав маневр із зміщенням Сака і Стерлінга в опорну зону для розіграшу позиційних атак, та і сам вихід Сака з Грілішем двічі приніс результат на Євро.

В обороні головною чеснотою Англії є вміння нівелювати помилки. "Три леви" мають ідентичну статистику за часткою ударів по воротах, які сталися після втрат (54%), але гострота пострілів у площину мінімальна – по воротах Пікфорда завдають найменш гострі постріли на цьому Євро (0.10 PSxG). При аналогічній з Україною середній кількості втрат м'яча (81,6) острів'яни допустили майже вдвічі менше ударів по власних воротах, не пропустивши жодного гола за чотири матчі.

Збірна Англії виглядає ідеальною машиною під матчі плей-офф. Її силу вже перевіряли і топ-команди, і середняки, і аутсайдери з цікавими тактичними планами – "три леви" виглядали ефективно проти всіх, попри різні схеми та ігрові моделі суперників. Віднайти якісь реальні проблеми, окрім вбогого стилю, важко, але в теорії британці можуть відчути труднощі в разі пропуску голу першими. Низька активність в зоні перед штрафним та ставка на якість моментів замість кількості у такому режимі можуть зіграти злий жарт з Англією.

Крім того, британці виглядають доволі прогнозованим колективом. До футболу підопічних Гарета Саутгейта можна підготуватись – це вдавалося і шотландцям, і чехам. Щоправда, нікому ще не вдалося змусити Англію відігруватись. У будь-якому разі, сподіватися на якісь проблеми гранда в чвертьфіналі Євро наївно – на такій стадії слабких команд вже немає. Необхідно зосередитись на своєму футболі.

Україна має хорошу тактичну зброю

Що може запропонувати Україна? Передусім схему з трьома захисниками. Андрій Шевченко спеціально готував її під матчі проти грандів, однак вперше її використали лишень у 1/8 фіналу Євро-2020 – задум полягав у використанні трійки центрбеків та пари опорників для створення більшості в першій фазі білд-апу. Як правило, розіграш м'яча йшов через фланги, тож при розвитку позиційної атаки Сидорчук і Степаненко прикривали вільні зони за спинами латералів (Зінченка й Караваєва).

Однією з головних установок у рамках цієї моделі стало обмеження ризикованих ситуацій на полі – центрбеки довго розкатували стерильні паси один одному, вичікуючи відкривання на флангах, а від каналів передач, які потрапляли під тиск (зокрема, через Шапаренка), часто відмовлялися. У цьому ми дуже схожі на Англію.

В принципі, ідея нашого тренерського штабу спрацювала. Швеція дійсно спробувала накрити Україну невластивим для себе інтенсивним пресингом, однак чисельна перевага на останній третині рятувала Бущана від проблем. При цьому скандинави програли всю боротьбу, а їхня середня гострота ударів склала всього 0,062 xG – це дуже скромно (хоча і у нас всього 0,074 xG). Загалом атаку шведів вдалося звести до індивідуальних перформансів (в першу чергу, мова про Форсберга), в той час як підопічні Андрія Шевченка реалізували власні сильні сторони – просування м'яча через Матвієнка, флангові розіграші та відкривання на дальній стійці. Під кінець зустрічі спрацювала і ставка на кроси.

Усе це може неабияк допомогти у матчі з Англією. Британці теж грають у трійці захисників (хоча сьогодні можуть вийти у схемі 4-2-3-1), слабко виглядають у зоні перед штрафним і не активніше за шведів ведуть позиційний наступ – команда Гарета Саутгейта також ставить на прагматизм, стерильний перекат і довгу підготовку моментів. Різниця полягає лишень у деталях – британці значно гостріші в завершальній стадії позиційних атак і працюють від командної взаємодії у всіх фазах гри, а не лишень під час підготовки наступу та при обороні. Великою мірою, сьогодні ми маємо справу з більш зірковою й ефективною версією "Тре Крунур".

Україна має значні проблеми в обороні

Тактично Україна має все для протистояння такому футболу, однак для реальної боротьби за півфінал необхідно обмежити кількість помилок. "Синьо-жовті" занадто часто обрізаються на рівному місці – з 56 ударів у напрямку наших воріт 30 сталися внаслідок власних втрат м'яча. Цим грішать практично усі футболісти, тож оборону нашої збірної в Європі відверто називають дірявою. Це дійсно так – при кількісній перевазі у задній лінії українці підпускали шведів навіть на ближчу дистанцію удару, ніж у матчі з Нідерландами, а 9 з 13-ти ударів "Тре Крунур" пройшли з нашого штрафного.

Втім, тут питання необхідно ставити і до опорної зони. У матчі проти Швеції українці регулярно відкривали "зону 14", максимально комфортну для ударів – Сидорчук (перший) і Степаненко слабко оцінювали простір навколо себе, реагуючи суто на м'яч і не вмикаючи периферійний зір. Як наслідок, підопічні Андрія Шевченка втрачали контроль над напівфлангами – саме через цей пробіл Форсберг і забив гол у ворота України, і саме в цих зонах Англія виглядає найбільш небезпечно. Загалом наш блок з п'ятьма оборонцями та двома опорниками, при загальній монструозності, сильно страждає від розбалансованості по віку, досвіду та навичках.

Головною ж бідою збірної України є робота під пресингом. На цьому нас розірвала Австрія – шведи спробували повторити номер, але це не їхній сильний бік. У 1/8 фіналу "синьо-жовті" втримались, але Англія в поєдинку проти Німеччини продемонструвала надзвичайно якісний середньо-високий блок з персональними орієнтирами при тиску без м'яча. Сьогодні довго катати м'яч в очікуванні відкривань на флангах нам не дадуть. Єдиною надією є прагматизм "трьох левів" і їхнє бажання оборонятися через володіння, а не через пресинг – саме так британці грали в групі.

Словом, сьогодні все буде залежати від нервів. Українська збірна довела вміння адаптуватись під суперника, однак підопічним Андрія Шевченка треба діяти максимально обережно. Не буде "привозів" – Бущан нудьгуватиме. Якщо ж почнуться часті втрати гравців у напівфлангах, то чекай біди. Звісно, моменти у "трьох левів" все одно будуть, але атака британців на Євро-2020 не є аж надто страшною. Грати можна.

Кадрова ситуація

На жаль, травма Бєсєдіна виявилась серйозною – наш нападник на Євро-2020 вже не зіграє. Ще перед 1/8 фіналу розташування збірної покинув і Попов. Крім них, точно пропустить чвертьфінал Зубков, який не встигає відновитись від пошкодження.

Матч проти Англії міг пропустити і Ярмоленко, який не зміг дограти поєдинок зі Швецією, але Андрій Шевченко заспокоїв фанатів – наш капітан готується до протистояння з англійськими друзями в штатному режимі. Дискваліфікованих у складі "синьо-жовтих" немає.

У англійців під питанням лишень участь Сака, адже той отримав невеличке пошкодження у матчі з Німеччиною. Втім, на фото з тренувань помітно, що Букайо працює в загальній групі. Дискваліфікацій "три леви" також змогли уникнути.

Орієнтовні склади на матч Україна – Англія

Україна: Бущан – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Караваєв, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Зінченко – Ярмоленко, Яремчук

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу – Хендерсон, Райс – Сака, Маунт, Стерлінг – Кейн

Прогноз "Футбол 24" – 0:0, серія пенальті

Такий прогноз продиктований патріотичними відчуттями, а не реальним розкладом сил. Ну не підіймається рука ставити на поразку України в чвертьфіналі Євро-2020, хоча розклад всім очевидний: Англія – безумовний фаворит. Не пропустити сьогодні буде надзвичайно важко, а гол у відповідь стане справжнім дивом. І справа навіть не у класі, а в стилі нинішніх "трьох левів". Навіть грандам важко грати проти такого суперника.

Втім, про Англію так говорять часто, але шалені очікування британської преси не врятували острів'ян від ганебної поразки Ісландії в 1/8 фіналу Євро-2016 чи від нулів з Коста-Рікою на ЧС-2014. Звісно, то був зовсім інший склад і зовсім інший футбол, але важливий принцип – англійці люблять коронувати себе до матчу. От і зараз у Королівстві ейфорія, хоча команда Гарета Саутгейта ще нікуди не вийшла. Приклад Франції та Нідерландів нічому не вчить тамтешню спільноту, а абстрагуватися від очікувань футболісти ну ніяк не можуть.

Між тим, Україна вже не повинна нервувати, адже свою програму на турнірі наші хлопці виконали. Вони – герої, а зараз можна зіграти і в своє задоволення. Хоча можна і за півфінал поборотись – благо, в тактичному плані ми досить схожі на Англію. "Три леви" натомість нагадують Швецію стилістично й структурно, тож нічого кардинально нового підопічні Андрія Шевченка не зустрінуть.

Нам не варто комплексувати. Українська збірна заслужено входить у число восьми найкращих, демонструючи організований і тактично грамотний футбол, здатний зупинити гранда. Так, є проблеми при роботі під пресингом і так – помилок має бути менше – але й Англія не є такою вже агресивною та куражною. Поспішати острів'яни точно нікуди не стануть, тож втримати "нулі" в основний час підопічним Андрія Шевченка до снаги. Усе, що буде далі – то вже лотерея.

Прогнозувати перемогу над Англією без пенальті нереально, але у серії в нас би з'явився прекрасний шанс. Хоча б тому, що дружба Гарета Саутгейта з пенальті була офіційно завершена ще в 1996 році. Віримо!

Як Україна пройшла Швецію і що робити з Англією? Розбираємося без зайвої ейфорії