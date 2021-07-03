Перед поєдинком із британцями тренерський штаб "синьо-жовтих" не мав мук вибору. До заявки потрапили всі здорові на цей момент гравці. Олександр Зубков, хоч і готувався до матчу, але все ще не залікував ушкодження і не вийде на поле. Також поза списком – травмовані Денис Попов і Артем Бєсєдін.

Україна – Англія: анонс матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Офіційна заявка збірної України на матч проти Англії:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар)

Захисники: Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі – Динамо), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва – Шахтар)

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Марлос (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Роман Безус (Гент, Бельгія)

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Довбик (СК Дніпро-1)

Матч Україна – Англія стартує у Римі о 22:00 за київським часом. Раніше третього півфіналіста турніру визначать збірні Чехії і Данії.

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