Воротар Динамо Георгій Бущан відновився від травми та тренувався у загальній групі "біло-синіх", повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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У Георгія було загострення міжхребцевої грижі, через яке він пропустив кілька тижнів та не поїхав на вересневий збір національної команди України. Ймовірно, що Луческу не ризикуватиме і залишить Бущана на лаві у запасних у найближчому матчі Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Нагадаємо, вже протягом кількох сезонів Георгій є головним воротарем київського клубу.

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