Вратарь Динамо Георгий Бущан восстановился от травмы и тренировался в общей группе "бело-синих", сообщает официальный сайт киевского клуба.

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У Георгия было обострение межпозвоночной грыжи, из-за которого он пропустил несколько недель и не поехал на сентябрьский сбор национальной команды Украины. Вероятно, что Луческу не будет рисковать и оставит Бущана на скамье в запасных в ближайшем матче Лиги чемпионов против Бенфики.

Напомним, уже несколько сезонов Георгий является главным вратарем киевского клуба.

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