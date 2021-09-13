"Чи приділятиму особливу увагу Яремчуку? У Бенфіці не один Яремчук в нападі. Там є і Рамос, і Нуньєс, і Сеферовіч. Я не знаю, кого поставить тренер, чи ризикне випустити Яремчука в гостях проти колишньої команди. І це не настільки важливо.

Бенфіка зараз переживає хороший період: лідирує в чемпіонаті Португалії, має класного тренера, який 25 років працює на високому рівні. Я з ним не грав, але добре знаю його з зустрічей у Ньйоні на з'їздах УЄФА.

Луческу не дозволяє нам розслаблятись, на Динамо очікує найважливіший матч Ліги чемпіонів, – Сидорчук

Нас чекає важка гра, важкий суперник. Сподіваємося на допомогу вболівальників. Дуже потрібна підтримка. Чекаємо повний стадіон. Проти нас досвідчена команда, майже всі гравці мають великий досвід міжнародних матчів.

А в нас молоді гравці, які сповнені ентузіазму і хочуть проявити себе. Якщо минулого року ми просто повернулися після 5 років у Лігу чемпіонів, то тепер хочемо зробити крок вперед, хочемо досягти більшого в Європі.

Критика Караваєва від тренера збірної? Професіональні футболісти мусять проходити через складні моменти, у них кожен 3-4 день іспит. Хто думає про вчорашній матч, той не має перспектив. У Караваєва жодних проблем.

Буяльський вчора провів перше тренування в загальній групі. Щодо нього я ще не прийняв рішення. Але знаючи його характер, можу сказати, що він гратиме на максимумі. Шкуріну потрібен час. Я задоволений, як він грає. Динамічний. Чекаємо також на Раміреса. Всі вони до повернення Бєсєдіна повинні викладатися на повну.

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Вітінью? Жоден бразилець не може адаптуватися з першого дня. Потрібен час. Інше життя, інший менталітет. Жоден мій бразильський гравець у Шахтарі не заграв відразу. Можливо, за виключенням Ілсінью, який вже був старшим. Всім іншим знадобилася адаптація. Але потім починали грати не через те, що за них заплатили гроші, а через те, що були кращими. Вони приймали мою філософію. Вітінью потрібен час, він ще себе покаже.

Можу провести паралель. Коли я працював у Шахтарі, Динамо купувало хороших якісних молодих гравців з Бразилії, але після 3-4 невдалих матчів їх садили в запас. Це неправильно. Люди приїжджають з іншого континенту. У них нове життя. У мене в Шахтарі дехто починав грати на третій рік. А до того часу завдання вирішують досвідчені футболісти", – сказав Мірча Луческу.

Нагадаємо, у першому турі групового етапу ЛЧ Динамо приймає Бенфіку, матч запланований на 14 вересня, початок о 22:00.

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