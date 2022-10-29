Голкіпер Динамо Георгій Бущан взяв до рук зброю. Щоправда, наразі лише з навчальною метою.

"Замало вміти тримати у руках лише м'яч. Така думка промайнула в голові, коли у черговий раз побачив слоган ТРО ЗСУ "готові до спротиву". Тому паралельно з відновленням вирішив навчатися стрільбі.

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Можливо, цим треба було зайнятися раніше, але вже як є. Збираюся найближчим часом пройти курси домедичної підготовки. На жаль, коли біля тебе "хворий сусід", то ти повинен бути готовий до будь-яких випробувань.

P.S. Нещодавно при виконанні бойового завдання загинув засновник Civil Safety та справжній фанат Динамо – Максим Регбіст. Вічна Слава Герою! Дякую за гідний приклад!" – написав Бущан в Instagram, додавши відео з тренування стрільби.

Нагадаємо, наразі 28-річний воротар заліковує травму, але незабаром повернеться на поле. У сезоні 2022/23 Георгій зіграв за Динамо 9 матчів, пропустивши 15 голів.

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