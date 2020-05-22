Бущан похизувався розкішною "сухою" серією Динамо – допоміг карантин

Голкіпер Динамо Георгій Бущан мав привід для гордості після нічиєї (0:0) у спарингу проти Руха.

"Два місяці була пауза і сьогодні відбулася перша гра. Я вважаю, що матч проти Руха вийшов досить інтенсивним. Так, не змогли забити, але і не пропустили. Динамо не пропускає два місяці (сміється). Упевнений, голи ще прийдуть.

Динамо – Рух – відеоогляд матчу

Морально ми готові до відновлення чемпіонату, а офіційні матчі покажуть наші фізичні кондиції. Була тривала пауза, тому за два тижні ти не підготуєшся, але, я думаю, що через офіційні ігри команда вийде на свій пік", – сказав Бущан в коментарі програмі Залишайся з Футболом.

Нагадаємо, свій останній матч Динамо проводило 15 березня – нічия 1:1 з Десною в 23 турі УПЛ.

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