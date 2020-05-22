Бущан похвастался роскошной "сухой" серией Динамо – помог карантин

Голкипер Динамо Георгий Бущан имел повод для гордости после ничьей (0:0) в спарринге против Руха.

"Два месяца была пауза и сегодня состоялась первая игра. Я считаю, что матч против Руха вышел довольно интенсивным. Да, не смогли забить, но и не пропустили. Динамо не пропускает два месяца (смеется). Уверен, голы еще придут.

Динамо – Рух – видеообзор матча

Морально мы готовы к возобновлению чемпионата, а официальные матчи покажут наши физические кондиции. Была длительная пауза, поэтому за две недели ты не подготовишься, но, я думаю, что через официальные игры команда выйдет на свой пик", – сказал Бущан в комментарии программе Оставайся с Футболом.

Напомним, свой последний матч Динамо проводило 15 марта - ничья 1: 1 с Десной в 23 туре УПЛ.

Динамо – Рух: чемпиона мира наказывают, (не)приятный сюрприз, слабая игра с клубом Первой лиги, 3 динамовца без замен