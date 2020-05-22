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Бущан похвастался роскошной "сухой" серией Динамо – помог карантин

22 мая 23:34 9 Читати українською
Бущан похвастался роскошной "сухой" серией Динамо – помог карантин
Георгий Бущан / Сайт Динамо

Голкипер Динамо Георгий Бущан имел повод для гордости после ничьей (0:0) в спарринге против Руха.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
0
0 : 0
0
Рух
14:00 22:05:2020
завершено
 

"Два месяца была пауза и сегодня состоялась первая игра. Я считаю, что матч против Руха вышел довольно интенсивным. Да, не смогли забить, но и не пропустили. Динамо не пропускает два месяца (смеется). Уверен, голы еще придут.

Динамо – Рух – видеообзор матча

Морально мы готовы к возобновлению чемпионата, а официальные матчи покажут наши физические кондиции. Была длительная пауза, поэтому за две недели ты не подготовишься, но, я думаю, что через официальные игры команда выйдет на свой пик", – сказал Бущан в комментарии программе Оставайся с Футболом.

Напомним, свой последний матч Динамо проводило 15 марта - ничья 1: 1 с Десной в 23 туре УПЛ.

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blog_ava
Динамо – Рух: чемпиона мира наказывают, (не)приятный сюрприз, слабая игра с клубом Первой лиги, 3 динамовца без замен
22 мая
1040
Теги
Георгий Бущан Георгий Бущан Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Рух
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