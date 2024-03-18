Головний тренер Шахтаря Маріно Пушіч поділився очікуваннями від матчу плей-офф відбору на чемпіонат Європи між боснійською та українською командами.

"Я завжди підтримую своїх футболістів. Неважливо, за кого вони грають, – я їх підтримую. Ось і все.

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Я не вболівальник, тож не коментуватиму інші матчі, це неправильно. Гадаю, якщо скажу, що я підтримую всіх своїх гравців, цього буде достатньо. Сподіваюся, вони всі матимуть успіхи в національних збірних і допоможуть їм.

А щодо цього матчу, вважаю, Україна має чудову команду, яка, безумовно, здатна перемогти в цій грі. Хоча маю сказати, що це лише один матч, до того ж виїзний", – цитує Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

До слова, Маріно має боснійське походження.

Нагадаємо, матч України проти Боснії і Герцеговини відбудеться у четвер, 21 березня, в місті Зениця. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом. Переможець дуелі зустрінеться з Ізраїлем або Ісландією.

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