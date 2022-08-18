Крім Манчестер Юнайтед, на 28-річного воротаря також претендують Челсі і Лестер, стверджує журналіст Ігор Бурбас.

Бущан може замінити Де Хеа в Манчестер Юнайтед – скаути наживо оцінили гру голкіпера Динамо

"Червоні дияволи" справді шукають конкурента для Де Хеа, але Бущан – не єдиний кандидат. МЮ також може орендувати Кепу, за якого Челсі свого часу віддав 80 млн євро. Якщо "сині" відпустять іспанця, то самі почнуть шукати дублера для Менді. Бущан виглядає якісним варіантом за невелику ціну. Динамо буде просити за воротаря 10 млн євро, хоча офіційні переговори з жодним покупцем ще не стартували.

Додамо, що Бущан в 5 офіційних матчах цього сезону пропустив 4 голи, а у 2 поєдинках втримав ворота на замку. Контракт воротаря збірної України з Динамо розрахований до 2026 року.

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