"Якщо взяти ситуацію, в якій ми опинилися, то ми не зіграли жодної гри оптимальним складом – за винятком матчу проти Швейцарії. Сьогодні хлопці добре увійшли у гру, не враховуючи перших 5-7 хвилин. Намагалися грати в наш футбол. Моментами це виходило. Грали проти організованої команди, яка перебудувала свою гру після матчу в Києві. Хлопці були близькими до нічийного результату, якби реалізували свої моменти.

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Головне, що ми граємо за правильною структуру, у команди є малюнок. Для нас це божевільний досвід. Ми перевірили багатьох гравців, і багато хто добре себе проявив. Нам не вистачало чотирьох футболістів. Це сильно по нас вдарило. Все-таки, план на гру не будується тільки з основним складом.

У нас не було гравців, які б вийшли на заміну і підсилили гру. Намагалися, виходячи з результату, дати комусь зіграти в кінці. Нас чекає важка гра в Швейцарії. Будемо боротися. Зараз дуже важко знайти нові кадри. Якщо не буде травм, будемо грати наявним складом. Якщо вважатимемо за потрібне додати нових виконавців, то їх потрібно буде ще знайти", – розповів Шевченко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

У вівторок, 17 листопада, Україна проведе виїзний матч зі Швейцарією. Нічия чи перемога залишать "синьо-жовтих" у Лізі А, а от поразка може відправити в нижчий дивізіон.

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