Буряк: Україна виховала трьох володарів "Золотого м’яча" і на цьому все не закінчиться

Колишній гравець Динамо Леонід Буряк переконаний, що в Україні ще з'явиться феноменальне футбольне покоління.

"Звичайно іноді згадується прожите велике життя у футболі. Звісно, той час, коли Динамо наробило фурору в Європі і не тільки... Нас визнавали найкращою командою світу.

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Я думаю, що ми все-таки доживемо до того часу, коли наше молоде покоління футболістів якийсь залишить слід. Я завжди говорю про те, що потрібен час, треба якось до цього ставитися зі всіма нашими проблемами і політичними, і економічними. Все ж таки Україна – це досить велика і досить талановита нація. Тут виховані три володарі "Золотого м’яча". Я думаю, що на цьому все не закінчиться.

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Намагаюся не пропускати матчі Динамо в Києві. Ми всі переживаємо за нашу улюблену команду іноді з якимись позитивними, а іноді з критичними емоціями. Звісно, хочеться, щоб ця молодь швидше ставала на ноги і вдало грала не тільки в Україні, але й у Європі", – сказав Буряк в інтерв’ю Радіо Свобода.

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