Буряк: У мене був конфлікт з Лобановським

Колишній гравець Динамо Леонід Буряк розповів про роботу під керівництвом Валерія Лобановського.

"В мене був конфлікт з Лобановським. Але якби я зараз, вже будучи тренером і щось у житті пізнавши, вчинив би так, а Лобановський був би на моєму місці, я, напевне, зробив би те ж саме. Тому що з віком ти починаєш по-іншому все сприймати.

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Приходив Лобановський на якісь розмови чи у душ, чи в лазню. І починав... Я думав: "Навіщо він мені про це каже?".

Деякі журналісти подавали і писали якісь речі, брехню, що Буряк чи Блохін одні обіграли, і Блохін з Буряком забили більше м’ячів, ніж усе київське Динамо. Його, звісно, це зачіпало.

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Я цього не читав і мені це все було байдуже. Але йому було – він хотів мене якось "опустити" в цьому плані, "що ти маєш розуміти". Та я все розумію! Я ж про це не говорю і не прошу журналістів, щоб вони писали", – сказав Буряк в інтерв’ю Радіо Свобода.

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