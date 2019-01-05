Буряк: Можна перерахувати на пальцях людей, які могли зайти до кімнати Лобановського

Колишній гравець Динамо Леонід Буряк розповів про роботу в команді Валерія Лобановського.

"Я відразу вам скажу, що щодо цього питання мені зараз просто соромно читати те, що деякі люди пишуть про Лобановського. Що вони радили Лобановському, що вони ледь не рекомендували Лобановському склад – кого ставити, кому грати.

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Він був дуже закритою людиною. За 14 років, які я провів у київському Динамо, я бачив, що можна перерахувати на пальцях людей, які могли зайти до його кімнати. Це доволі справедлива, чесна людина, яка любила свою справу.

Звісно, було все складно. Був шалений тренувальний процес, із шаленими навантаженнями. Крім того, що ми були гравцями молодіжної, юнацької збірної, ще входили до складу національної збірної СРСР. І Лобановський, звісно, трошки випередив час. Я думаю, що той футбол, у який зараз грають – це результат роботи Лобановського.

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Лобановский як людина…З ним у мене взагалі не було жодних проблем. Хоча були певні розбіжності. Я завжди до тренерського складу входив. Після гри збиралися, якісь речі обговорювали…

В його особі я втратив людину, якій симпатизував, людину, до якої можна було звернутися з будь-якого приводу. Це доволі сильна була фігура у нашому футболі", – сказав Буряк в інтерв’ю Радіо Свобода.