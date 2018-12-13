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"Батько мене розцілував, а мати почала плакати". Три феноменальні українці, які здобували "Золотий м’яч"

14:40 9566 1139 Читать на русском
"Батько мене розцілував, а мати почала плакати". Три феноменальні українці, які здобували "Золотий м’яч"
Три богатирі: Андрій Шевченко, Олег Блохін, Ігор Бєланов
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" пригадує, як до світового визнання прямувало тріо "динамівців" – Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко.

Олег Блохін: "Подумав, що це передноворічний жарт"

Свій похід за найпрестижнішою індивідуальною нагородою планети Блохін розпочав у 1974-му. Тоді він удостоївся від журі символічного 1 балу. Але вже наступного року висоту було взято. "Динамо" здобуло Кубок Кубків, розтрощивши – 3:0 "Ференцварош" (Блохін забив третій гол), а у двоматчевій дуелі за Суперкубок УЄФА форвард "Динамо" оформив усі три м’ячі у ворота "Баварії".

Блохін

Злет Блохіна був настільки феноменальним, що у референдумі France Football йому віддали більше голосів, ніж головним ідолам епохи – Францу Беккенбауеру та Йохану Кройфу.

"Про перемогу мені стало відомо за тиждень до Нового року, розповідає Олег Блохін. Здається, сидів удома у мене тоді начебто щось з ногою було. Мені зателефонували з редакції "Советского спорта" і повідомили про виграш "Золотого м'яча". Спочатку подумав, що це передноворічний жарт".

Повірив лише тоді, коли посипалися телефонні дзвінки – від друзів, одноклубників, журналістів. Зворушливо відреагували найрідніші люди. "Батько мене розцілував, а мати почала плакати", усміхнувся Блохін в інтерв’ю радянським телевізійникам.

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Призу довелося чекати більше року. Зрештою, нагородження найкращого футболіста Європи-1975 відбулося у березні 1977-го, перед матчем "Динамо" "Баварія" (кияни переможуть 2:0 і вийдуть у півфінал Кубка чемпіонів). На той момент футболістом №1 на континенті був Беккенбауер.

"Зберігав приз у будинку, зізнався Блохін. У квартирі на Уманській, де жили батьки. Чи не хотів би зробити копію і передати "Золотий м'яч" у музей? Не думав про це, та й пропозицій не було".

Через кілька років форвард "Динамо" знову заявив про себе. У референдумі-1981 Блохін набрав 14 очок і посів високу 5-ту сходинку. Це стало лебединою піснею видатного футболіста у його романі із France Football.

Ігор Бєланов: "Повіз журналістів France Football на коропа і судака"

Наступного тріумфу "динамівця" довелося чекати 11 років. Одесит Ігор Бєланов стрімко увірвався на авансцену і одразу ж став невід’ємною деталлю "Динамо-машини".

Бєланов

Успішний євросезон команда Лобановського завершила блискучою перемогою над мадридським "Атлетіко" у фіналі Кубка Кубків-1986. Бєланов не забив, але впродовж турнірної сітки відзначився 5-ма м’ячами. Продовжив забивати і на Кубку світу у Мексиці – 4 голи.

Коли настав час голосування, Бєланову віддали 8 перших місць, 7 других, 4 третіх і 2 четвертих. У сумі це 84 бали і переконлива перемога над головними конкурентами – Гарі Лінекером та Еміліо Бутрагеньо.

Вручення "Золотого м’яча" відбулося 18 березня 1987 року, перед матчем Кубка чемпіонів "Динамо" "Бешикташ". Бєланова настільки схвилювала церемонія перед трибунами 100-тисячного "Республіканського", що він не зумів реалізувати пенальті наприкінці матчу. Тим не менше, "Динамо" перемогло – 2:0.

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Цікаво, що журналісти France Football отримали від Ігоря Івановича відкоша – хотіли пофотографувати його квартиру, але не вдалося. Зате коли згодом приїхали до нього ще раз – отримали ексклюзивну поїздку із володарем "Золотого м’яча" на риболовлю. "Їздили на Дністер. Ловили коропа і судака. А на морі – бичків. Хіба що акулу-катрана так і не вдалося спіймати", підсумував Бєланов.

Андрій Шевченко: "Мій "Золотий м’яч" у Мілані"

А ось у період Незалежності трофей підкорився лише одному українцеві. Першу серйозну заявку на "Золотий м’яч" Шева зробив у 1999-му, коли із 64-ма очками потрапив у топ-трійку, поступившись лише Рівалдо і Бекхему. Наступного року – знову "бронза". Цього разу кращими від форварда "Мілана" і збірної України виявилися Фігу та Зідан.

Згодом – спад. У 2001-му Шевченко став лише 8-м, а у 2002-му взагалі не номінувався на нагороду. Повернувся на зірковий небосхил у 2003-му, коли "Мілану" підкорилися Ліга чемпіонів, Кубок Італії і Суперкубок УЄФА. У підсумку – 4-та сходинка після Недведа, Анрі і Мальдіні.

Шевченко

Зрештою, тріумфальний 2004-й. "Мілан" здобув Скудетто і Суперкубок Італії, а Шева став найкращим бомбардиром Серії А 2003/04. Вдало проявив себе і в матчах за збірну України, яка розпочала довгий похід на ЧС-2006.

Як голосували за Шевченка? Йому віддали 27 перших місць, 5 других і 5 третіх. У сумі – 175 очок, беззаперечна перемога над Деку ("Порту" / "Барселона"), який набрав 139 балів, і Роналдінью ("Барселона") – 133. Отримавши почесну нагороду, Шевченко при першій можливості приїхав із нею до Києва і віддав шану Валерію Лобановському. А Леонід Кучма, який допрацьовував свої останні дні на посаді Президента України, присвоїв футболістові звання Героя України.

Андрій Шевченко. "Легенда №7"

Ставши головним тренером національної збірної, Андрій Шевченко розкрив таємницю про те, де ж зберігає "Золотий м’яч": "Він стоїть вже три роки у Мілані, в музеї. Нехай приїжджають люди, які мають бажання на нього подивитися. Навіщо йому у мене стояти і припадати пилом у будинку... У мене немає футболок або ще чогось. Життя для мене це емоції, і головна емоція для мене зараз це національна команда".

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