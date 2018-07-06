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Буряк: Складно бачити перспективу у вітчизняному футболі на тлі матчів ЧС-2018

16:33 552 Читать на русском
Буряк: Складно бачити перспективу у вітчизняному футболі на тлі матчів ЧС-2018
Леонід Буряк / фото: ФК Динамо

Колишній головний тренер збірної України Леонід Буряк поділився очікуваннями від нового сезону в чемпіонаті України.

"Складно бачити перспективу у вітчизняному футболі на тлі матчів чемпіонату світу. Важко сприймати навіть топові матчі у внутрішній першості. Поки це все не те, але теперішній період треба пережити. Це немов потрапляння в наші реалії після повернення з-за кордону, для адаптації необхідний час.

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Дуже хочеться, щоб з кожним роком наш чемпіонат ставав сильнішим, але поки в Україні не буде спокою, не варто чекати якихось поліпшень і у футболі", – цитує Буряка zbirna.com.

Теги
Леонід Буряк Чемпіонат світу-2018 УПЛ ЧС-2018
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