Буряк: Складно бачити перспективу у вітчизняному футболі на тлі матчів ЧС-2018

ЧС 2018 — 16:47 10103
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Уругвай – Франція: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2018
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ЧС-2018: лише Бразилія та Уругвай мають шанс перервати "прокляття" Кубка світу – неймовірна статистикаЧС 2018 — 13:35 2626
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Манчестер Юнайтед налаштований втрутитись у боротьбу за Роналду – Реал вже підняв цінуІспанія — 12:30 2901
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КДК ФФУ вирішив не карати Вернидуба за порівняння телеканалу Футбол з ГеббельсомУкраїна — 11:36 428
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Динамо, Шахтар та Зеніт зробили запит щодо СідклеяУкраїна — 11:12 1684
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